Путин заявил, что иностранные послы могут рассчитывать на поддержку РФ

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Все послы иностранных государств могут рассчитывать на поддержку России, парламента, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов, руководства в своей работе. Об этом заявил Владимир Путин.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия придает важное значение отношениям с каждым из государств, которые вы представляете", – сказал он во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Он принял их от вновь прибывших послов, среди которых представители Южной Кореи, Бурунди, Германии, Швеции, Туркмении, Греции, Великобритании, Турции, Казахстана, Эфиопии, Мали, Гамбии, Сингапура, Словении, Люксембурга, Пакистана, Алжира, Кувейта, Австралии, Мавритании, Доминиканской Республики.

Путин выразил надежду, что от работы в РФ послы получат личное удовлетворение, смогут почувствовать, чем живет страна, приобщиться к ее культуре.

Ранее президент РФ заявил, что Россия стремится к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

Он отмечал, что страна планирует и далее активно участвовать в усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе системы межгосударственных отношений, которая основана на равноправии, уважении законных интересов друг друга и взаимной выгоде.

Помимо этого, Путин подчеркивал, что Россия открыта к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми отстаивающими свои национальные интересы, независимый путь развития странами.

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