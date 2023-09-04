Путин заявил, что РФ стремится к построению отношений с зарубежными партнерами

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Россия стремится к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Об этом Владимир Путин заявил в обращении к участникам Восточного экономического форума, оно опубликовано на сайте Кремля.

По его мнению, главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" это отражает. Президент подчеркнул, что страна открыта к диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня. Россия планирует и далее активно участвовать в усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе системы межгосударственных отношений, которая основана на равноправии, уважении законных интересов друг друга и взаимной выгоде.

Лидер РФ добавил, что во время пленарного заседания форума, его панельных сессий, тематических круглых столов предстоит обсудить перспективы расширения инвестиционной, торговой и научно-технической кооперации.

Помимо этого, продолжил Путин, важно определить пути формирования максимально эффективных, новых логистических и производственных цепочек, модернизации энергетических и транспортных систем, обеспечения экологической и продовольственной региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай собираются подписать совместные документы в октябре во время визита в Китай Путина. Об этом рассказал замдиректора департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь". Он направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.

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