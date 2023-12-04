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04 декабря, 19:07

Политика

Путин заявил, что Россия не приемлет блоковую конфронтацию

Фото: kremlin.ru

Российская сторона не приемлет блоковую конфронтацию, отметил Владимир Путин во время вручения верительных грамот. Глава государства пояснил, что речь идет о действиях, противоречащих Уставу ООН.

Президент также сделал акцент на том, что активность РФ на мировой арене будет только нарастать.

"Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных, намерений к кому бы то ни было и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", – добавил он.

Ранее в ходе Валдайского форума Путин заявил, что странам Запада нужно "протереть глаза", потому что колониальная эпоха закончилась и никогда не вернется.

По словам президента, страны Запада и США не просто устанавливают свои правила, они в "откровенно хамской форме" указывают другим, "кто и как должен их исполнять и как нужно себя вести". Лидер РФ подчеркнул, что подобным странам необходимо избавиться от мышления "эпохи колониального владычества".

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

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