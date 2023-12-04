Правительство РФ утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года

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Правительство России согласовало стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет", – цитирует его ТАСС.

Документ содержит условия для создания современной защищенной информационной инфраструктуры. Мишустин отметил это важным для внедрения современных инновационных решений и технологий.

План по реализации Стратегии развития отрасли связи подготовит Минцифры РФ, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Срок исполнения поручения установлен до 1 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что Минцифры подготовило проект концепции закона, который систематизирует разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи. Он получит название "Цифровой кодекс" и должен будет установить единый для отрасли понятийный аппарат. В правовое поле введут искусственный интеллект и большие данные, а также многое другое.

