Депутат ГД призвал прекратить требовать от российских операторов не повышать тарифы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не продолжать требовать от российских операторов не повышать тарифы на мобильную связь. Он связал это с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, которая направила отрицательный отзыв на стратегию развития отрасли.

"Не уверен, что нужно продолжать требовать от операторов не повышать тарифы, а ведь именно из-за этого появляются такие ухищрения, как запрет бесплатной раздачи трафика. Инфляцию отрицать нельзя, как и сложные обстоятельства, в которых отрасль работает в условиях санкционного давления", – написал политик в своем телеграм-канале.

Горелкин добавил, что на данный момент основной объем трафика генерирует американская площадка YouTube, но при этом платить за него обяжут российских представителей бизнеса.

Он также напомнил о том, что жалобы от граждан на то, что операторы сотовой связи обязывают их переплачивать за предоставление мобильного интернета, появились весной текущего года.

"Теперь, если операторы в течение месяца не вернут все как было, в отношении них могут возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства", – отметил замглавы комитета ГД.

Ранее ФАС России потребовала от четырех крупных операторов связи в лице МТС, "МегаФона", "Билайна" и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство считает, что данные компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

Однако в пресс-службах операторов заявили, что в настоящее время не получали официальное предупреждение ФАС по отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

До этого зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ и ФАС обращение с просьбой проверить условия договоров сотовых операторов на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов.

Он подчеркнул, что россияне должны беспрепятственно использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению, не оплачивая их повторно.



В МТС сообщили о повышении абонентской платы по тарифам