18 сентября, 16:14Технологии
Депутат ГД призвал прекратить требовать от российских операторов не повышать тарифы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин призвал не продолжать требовать от российских операторов не повышать тарифы на мобильную связь. Он связал это с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, которая направила отрицательный отзыв на стратегию развития отрасли.
"Не уверен, что нужно продолжать требовать от операторов не повышать тарифы, а ведь именно из-за этого появляются такие ухищрения, как запрет бесплатной раздачи трафика. Инфляцию отрицать нельзя, как и сложные обстоятельства, в которых отрасль работает в условиях санкционного давления", – написал политик в своем телеграм-канале.
Горелкин добавил, что на данный момент основной объем трафика генерирует американская площадка YouTube, но при этом платить за него обяжут российских представителей бизнеса.
Он также напомнил о том, что жалобы от граждан на то, что операторы сотовой связи обязывают их переплачивать за предоставление мобильного интернета, появились весной текущего года.
"Теперь, если операторы в течение месяца не вернут все как было, в отношении них могут возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства", – отметил замглавы комитета ГД.
Ранее ФАС России потребовала от четырех крупных операторов связи в лице МТС, "МегаФона", "Билайна" и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство считает, что данные компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
Однако в пресс-службах операторов заявили, что в настоящее время не получали официальное предупреждение ФАС по отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
До этого зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ и ФАС обращение с просьбой проверить условия договоров сотовых операторов на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов.
Он подчеркнул, что россияне должны беспрепятственно использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению, не оплачивая их повторно.
В МТС сообщили о повышении абонентской платы по тарифам
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