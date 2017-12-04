Аваков призвал прекратить блокирование офиса телеканала NewsOne в Киеве

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов прекратить блокировать здание офиса телеканала NewsOne в Киеве.

"Обращаюсь к протестующим – Блокирование NewsOne нужно прекратить – не стоит из негодников делать страдальцев", – написал он в своем микроблоге в Twitter. Собственника телеканала, депутата Верховной Рады Евгения Мураева Аваков назвал "мерзавцем и провокатором". Владельцам и редакторам NewsOne, по мнению главы МВД Украины, нужно перестать провоцировать людей.

3 декабря вечером свыше 150 человек в балаклавах перекрыли въезд к бизнес-центру, в котором находится телеканал NewsOne. Путь заблокировали мешками с песком, колючей проволокой и микроавтобусом.

Протестующие потребовали, чтобы Мураев извинился за то, что назвал "Евромайдан" госпереворотом в программе "Украинский формат". Сотрудников NewsOne обвинили в антиукраинской деятельности. Радикалы считают, что канал должен поменять редакционную политику.

В NewsOne полагают, что действия протестующих – ответ на проведенную каналом трансляцию акции протеста "Марш за импичмент" сторонников Михаила Саакашвили. Ведущая телеканала Диана Панченко от имени NewsOne потребовала от президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что система управления в стране после "Евромайдана" осталась прежней. По ее словам, любая революция призвана сменить систему, но в случае с Украиной изменилась лишь власть. По этой причине можно сказать, что в стране произошел государственный переворот, или незавершенная революция, заключила она.