Савченко не увидела изменений в системе власти Украины после "Евромайдана"

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко по приезду к заблокированному офису телеканала NewsOne заявила, что "Евромайдан" хоть и позволил сменить верхушку власти, сама система управления в Украине осталась неизменной.

Она уточнила, что главная цель любой революции — это смена системы. Однако в Украине сменили лишь власть, а изменений системы не произошло. Поэтому сегодня в государстве действует государственный переворот, или незавершенная революция, сообщает "Газета.ru".

Савченко отметила, что украинские граждане поддерживают любые политические события внутри страны. Кроме того, по ее мнению, этого не стоит бояться.

Народный депутат отметила, что сегодня в Украине из-за действующей власти происходит потеря жизней людей. Она уверена, что руководство страны не способно вести внешнюю и экономическую политику, а также обеспечить безопасность населения.

Ранее сообщалось, что неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne. Журналисты обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Захватчики уже выдвинули требования. Они хотят, чтобы редакция изменила свою политику, а украинский депутат Евгений Мураев принес извинения за то, что назвал "Евромайдан" государственным переворотом.