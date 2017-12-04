Савченко не увидела изменений в системе власти Украины после "Евромайдана"

4 декабря, 01:25
Фото: AP/ТАСС/Иван Секретарев
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко по приезду к заблокированному офису телеканала NewsOne заявила, что "Евромайдан" хоть и позволил сменить верхушку власти, сама система управления в Украине осталась неизменной.
Она уточнила, что главная цель любой революции — это смена системы. Однако в Украине сменили лишь власть, а изменений системы не произошло. Поэтому сегодня в государстве действует государственный переворот, или незавершенная революция, сообщает "Газета.ru".
Савченко отметила, что украинские граждане поддерживают любые политические события внутри страны. Кроме того, по ее мнению, этого не стоит бояться.
Народный депутат отметила, что сегодня в Украине из-за действующей власти происходит потеря жизней людей. Она уверена, что руководство страны не способно вести внешнюю и экономическую политику, а также обеспечить безопасность населения.
Ранее сообщалось, что неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne. Журналисты обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.
Захватчики уже выдвинули требования. Они хотят, чтобы редакция изменила свою политику, а украинский депутат Евгений Мураев принес извинения за то, что назвал "Евромайдан" государственным переворотом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: