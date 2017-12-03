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В мире

03 декабря 2017, 21:03

Активисты, заблокировавшие офис телеканала NewsOne, выдвинули требования

за рубежом происшествия политика

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Активисты, заблокировавшие офис украинского телеканала NewsOne, выдвинули требования.

Согласно сообщению на сайте телеканала, по мнению активиста Алексея Середюка, редакция должна изменить свою политику. Мужчина также добавил, что народный депутат Евгений Мураев должен принести извинения за высказывание в программе "Украинский формат", где он назвал "Евромайдан" государственным переворотом.

Ранее сообщалось, что неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne. Журналисты обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой вмешаться в ситуацию. Редакция телекомпании связывали события с тем, что только они вели трансляцию акции протеста "Марш за импичмент", организованную Михаилом Саакашвили.

Собравшиеся у здания телеканала объявили бессрочной акцию протеста и блокирования, а также объявили о намерении установить там блокпост.

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