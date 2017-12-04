Телеканал NewsOne попросил у Порошенко "свободу слова"

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Ведущая телеканала NewsOne, который оказался заблокирован людьми в военной форме, попросила защиты "свободы слова" у президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Диана Панченко в эфире телеканала уточнила, что сотрудники заблокированного СМИ напуганы, но это ни как не повлияет на продолжение эфира, сообщает "Газета.ru". Она обратилась к Порошенко и Авакову с требованием взять под личный контроль факт блокировки офиса "псевдоактивистами". Журналистка расценила действия против телеканала, как наглое посягательство на свободу слова.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne.

Они потребовали от редакции изменения политики их вещания.