Телеканал NewsOne попросил у Порошенко "свободу слова"

4 декабря, 01:57
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Ведущая телеканала NewsOne, который оказался заблокирован людьми в военной форме, попросила защиты "свободы слова" у президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел страны Арсена Авакова.
Диана Панченко в эфире телеканала уточнила, что сотрудники заблокированного СМИ напуганы, но это ни как не повлияет на продолжение эфира, сообщает "Газета.ru". Она обратилась к Порошенко и Авакову с требованием взять под личный контроль факт блокировки офиса "псевдоактивистами". Журналистка расценила действия против телеканала, как наглое посягательство на свободу слова.
Ранее сообщалось, что неизвестные люди в военной форме заблокировали офис телеканала NewsOne.
Они потребовали от редакции изменения политики их вещания.
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