В Киеве неизвестные заблокировали здание телеканала NewsOne

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Неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne. Журналисты обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой вмешаться в ситуацию.

"К территории канала подъехал грузовик с мешками, содержание которых неизвестно. Люди, которые называют себя активистами, отказываются давать комментарии и не говорят, с какой целью вход и выход в канал заблокировали", − сообщается на сайте телекомпании.

Редакция телекомпании связывает события с тем, что только они вели трансляцию акции протеста "Марш за импичмент", организованную Михаилом Саакашвили.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроили в Киеве "Марш за импичмент" президента Украины Петра Порошенко.

Марш организовала партия "Рух новых сил" Саакашвили и несколько других организаций. Несколько тысяч человек прошли по улицам Киева с флагами Украины и красно-черными флагами украинских националистов. Они скандировали антипрезидентские и националистические лозунги.