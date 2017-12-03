Сторонники Саакашвили устроили "Марш за импичмент"

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Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроили в Киеве "Марш за импичмент" президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс".

Марш организовала партия "Рух новых сил" Саакашвили и несколько других организаций. Несколько тысяч человек идут по улицам Киева с флагами Украины и красно-черными флагами украинских националистов. Они скандируют антипрезидентские и националистические лозунги.

Участники планируют дойти до здания администрации президента и Верховной рады. Марш завершится митингом на Европейской площади.

В конце ноября украинские власти решили выдворить Саакашвили из страны. Причем, планируется, что операция по депортации пройдет до конца года.