Саакашвили до конца года выдворят из Украины

23 ноября, 04:15
Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny
Украинские власти решили выдворить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из страны. Причем, планируется, что операция по депортации пройдет до конца года.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское интернет-издание "Страна", силовые структуры предполагают, что выдворен экс-президент Грузии будет в третью страну.
"Подготовка к выдворению Саакашвили из Украины проходит в формате спецоперации. Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну. Возможно, в Польшу, откуда он прибыл в последний раз на территорию нашей страны", – цитирует агентство заявление источника, приближенного к руководству СБУ.
Собеседник также отметил, что основанием для высылки Михаила Саакашвили может стать нарушение украинского миграционного законодательства.
Что примечательно, в "Блоке Петра Порошенко" данную информацию подтвердили. Более того, стало известно, что команде экс-президента Грузии известно о планах Киева.
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