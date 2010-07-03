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Политика

08:38

Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"

власть политика

Фото: vgtrk.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией", передает РИА Новости.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" представитель Кремля разъяснил, с чем связана реакция президента. По его словам, такой жест российский лидер показал после просьбы руководителя калининградского парка "Куршская коса" выделить средства на велодорожку протяженностью более 40 километров. Стоимость велодорожки директор оценил в 451 миллион рублей.

В ответ президент в шутку показал ему кулак. Он отметил, что многие просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими.

Также Путин подчеркнул, что с этим вопросом лучше обратиться к главе региона Антону Алиханову. Последний же сказал, что решение выделить деньги на дорожку уже принято.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Россия списывает долги африканским странам. По словам представителя главы государства, таким образом удалось расчистить путь для работы отечественных компаний на континенте.

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