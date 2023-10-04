04 октября, 19:04Общество
Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя. Президент отметил, что их работа – это настоящая миссия.
"Завтра (5 октября. – Прим. ред.) – День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником. <...> Это не профессия – это миссия такая", – цитирует его РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что каждый человек вне зависимости от возраста помнит, что ему дала школа, его педагоги и наставники. В связи с этим он пожелал работникам образования всего самого хорошего как в карьере, так и личной жизни.
Ранее Путин заявил, что российское государство старается все больше значения придавать воспитательной части образования. Он также указал на важность применения современных образовательных практик, чтобы детям было интересно учиться.
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