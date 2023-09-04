Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных

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Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия в следующих сферах обработки данных: сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров; передача данных и развитие систем связи нового поколения", – следует из документа.

Помимо прочего, нацпроект должен предполагать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей.

Ранее Путин высказал сомнение, что искусственный интеллект сможет заменить учителей в школах. Он отметил важность прямого контакта педагога с учениками. При этом российский лидер уточнил, что страна "идет и будет идти дальше" в вопросах внедрения новых технологий.

