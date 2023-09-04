В СФ предложили создать рабочую группу по вопросам перехода на отечественное ПО

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Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин в письме к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву предложил создать рабочую группу по вопросам перехода на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщает РИА Новости.

" <...> предлагаем создать рабочую группу, совместно с разработчиками ПО, представителями ИЦК, госкомпаниями, выполняющими переход на использование отечественного ПО в соответствии с рекомендациями Минцифры РФ, а также профильными ФОИВ (федеральными органами исполнительной власти)", – отмечается в документе.

По словам Шейкина, при ускоренном переходе на российские решения госкомпании будут продолжать нести дополнительные издержки, которые связаны с продлением лицензий и сервисной поддержки иностранного ПО до его полного замещения. Сенатор отметил, что по этой причине предлагается рассмотреть возможность корректировки доли расходов на закупку российского программного обеспечения в меньшую сторону с учетом издержек.

Парламентарий подчеркнул, что вместе с замещением индустриального ПО в госкомпаниях связывается замещение общесистемного программного обеспечения – операционные системы и средства управления базами данных – обеспечивающее работоспособность ПО. В связи с этим Шейкин предложил рассмотреть возможность корректировки показателей эффективности по переходу на российские средства управления базами данных и операционные системы общего назначения на 2023–2024 годы в синхронизации с дорожными картами импортозамещения индустриального ПО.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в ходе церемонии с участием Владимира Путина, посвященной открытию новых школ в российских регионах, что все школы на территории России перешли на отечественное программное обеспечение. Он подчеркнул, что поставленная задача была выполнена.

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