Мантуров опроверг слухи о своей предстоящей отставке

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Денис Мантуров опроверг информацию о возможной отставке с поста министра промышленности и торговли.

"Это бред сумасшедший", – цитирует РИА Новости главу Минпромторга.

Он также отметил, что предложения возглавить Ростех ему не поступало.

"Я выполняю задачи, которые мне ставят, задачи такой (возглавить Ростех. – Прим. ред.) мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета Ростеха", – указал Мантуров.

Министерство промышленности и торговли РФ образовано 30 апреля 1998 года. С того момента ведомство возглавляли восемь человек.

Денис Мантуров до 2001 года работал на предприятиях военно-промышленного комплекса, затем возглавил ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация". В 2007 г. был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ, через год – заместителем министра промышленности и торговли. С мая 2012 года возглавляет Минпромторг.

