Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика

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Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.

"Отменить совсем пластиковую посуду? Совсем, думаю, это невозможно. Должно быть сбалансированное решение", – цитирует ТАСС министра. Он также выразил мнение, что с появлением новых технологий отказ от пластиковой посуды будет происходить "естественным образом".

Мантуров отметил, что начинать следует с пластиковых пакетов. "Уже в Европе, например, в большей степени используется именно из крафтовой бумаги пакеты, и мы к этому тоже постепенно движемся", – резюмировал министр.

Ранее в Минприроды РФ выступили за запрет продажи пластиковой посуды. Отмечается, что на подготовку этой законодательной инициативы потребуется несколько лет.

"Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", – утверждает глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Ранее власти Евросоюза выступили с предложением сократить использование пластиковой посуды и упаковки к 2021 году. К ним отнесены одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды. Сокращения должны коснуться и отходов от табачных изделий.