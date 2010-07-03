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18:01

Глава Минпромторга объяснил заселение чиновников в люксовые номера гостиниц

власть

18:01

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Расходы Минпромторга на командировки чиновников вписываются в установленные нормативы, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Так он отреагировал на публикацию Transparency International, в которой говорится о высоких тратах министерства на поездки чиновников.

По словам Мантурова, существует гостиничная классификация номеров, и какие номера в определенном городе свободны, такие и приобретаются. Он добавил, что количество выездов сотрудников ведомства заранее определяется бюджетом министерства.

"Мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются", – цитирует министра "Интерфакс".

Ранее исследование Transparency International Russia показало, что 2016–2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей.

В Минпромторге же рассказали, что командировочные расходы чиновников проверялись аудиторами Счетной палаты. Там отметили, что общий объем бюджетных средств на них согласовывается ежегодно при формировании проекта федерального бюджета. Решения о направлении министров в командировки принимает правительство РФ.

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