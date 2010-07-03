В Кремле переадресовали вопрос о тратах чиновников на дорогие гостиницы

В Кремле переадресовали в правительство РФ вопрос о необоснованных тратах российских чиновников в командировках, в том числе на престижные номера в гостиницах.
"Я переадресую вас все-таки в Белый дом и непосредственно в министерства, потому что нужно знать конкретную информацию – когда, как, что это было за мероприятие. Мы ею не располагаем. Это прерогатива в данном случае правительства", – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова "Интерфакс".
В Минпромторге же рассказали, что командировочные расходы чиновников проверялись аудиторами Счетной палаты, передает РИА Новости.
Там отметили, что общий объем бюджетных средств на них согласовывается ежегодно при формировании проекта федерального бюджета. Решения о направлении министров в командировки принимает правительство РФ.
Порядок, условия командирования, нормативы возмещения командировочных расходов федеральных министров установлены нормативными актами правительства РФ.
Ранее исследование Transparency International Russia показало, что 2016–2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 миллиона рублей.
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