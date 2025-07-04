Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян

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Подавляющее большинство жителей России – 78,5% – доверяют Владимиру Путину. Это стало известно из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Деятельность президента положительно оценили 75,3% респондентов. При этом в спонтанном рейтинге доверия российским политикам глава государства занял первое место с 38,1% голосов.

На втором и третьем местах оказались глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Их результаты составили 16,8% и 16,2% соответственно.

Еще 49,7% россиян считают, что Мишустин хорошо выполняет свои обязанности. В свою очередь, аналогичный критерий в отношении правительства РФ собрал 48,9% голосов.

Вместе с тем опрос затронул и партийные организации. В частности, поддержка фракции "Единая Россия" снизилась до 34,5%. ЛДПР и КПРФ, наоборот, увеличились, получив 11,2% и 9,7% голосов соответственно.

Партия "Новые люди" получила одобрение 6,4% россиян, а "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 3,5%.

Ранее Путин рассказал, что однажды близкий человек назвал его "киборгом", однако российский лидер не воспринял сказанное как комплимент. Глава государства пояснил, что ему не нравится чувствовать себя андроидом. Он добавил, что придерживается о себе другого мнения.