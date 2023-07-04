Путин встретился с девочкой, которая не смогла увидеть его в Дербенте

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился в Кремле с Раисат Акиповой из Дербента, которая сильно расстроилась из-за того, что ей не удалось увидеть президента во время его визита в город. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

"Я, когда уехал из Дербента, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой", – сказал он.

Отмечается, что глава государства пригласил ее в свой рабочий кабинет, предложил посидеть в его кресле. Там же они позвонили Михаилу Мишустину.

"На рабочем месте или где-то разгуливаете?" – пошутил Путин.

После этого президент, девочка и ее родители Ахмет и Култум Акиповы попили чай. Во время этого лидер РФ узнал у родителей ребенка, чем они занимаются, сколько у них детей, также они поговорили о Дагестане. На память Путин подарил им подписанную книгу о Кремле.

Ранее сообщалось, что Путин выделил Дагестану 5 миллиардов рублей. Эти средства направят на развитие объектов туризма, реконструкцию уличной дорожной сети и завершение строительства универсального спортивного комплекса.

В июне глава государства посетил дагестанский город Дербент. Его жители, встретив президента, проявили поддержку и радость. Несмотря на санитарно-эпидемиологический режим, действующий вокруг Путина, президент решил не оставлять без внимания ожидающих его жителей, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент