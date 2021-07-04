В Госдуме оценили сравнение российской армии с "Запорожцем"

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Сравнение российской армии с автомобилем "Запорожец" является безграмотным, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее бывший американский военный – капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах сказал, что военные силы НАТО и России сопоставимы с Tesla и "Запорожцем".

"Видимо, американский военный безграмотный. Во-первых, автомобиль "Запорожец" никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина", – приводит РИА Новости слова Шеремета.

Он добавил, что ВС России в настоящее время – это единство передовых технологий, духа и профессионализма. При этом армия НАТО, по его словам, представляет собой напыщенность и исключительно службу за деньги.

Шеремет подчеркнул, что миссией армии России является защита своих территорий и миротворчество, а НАТО – агрессия.

В конце июня Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что вскоре на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений.

Российский лидер подчеркнул, что новая государственная программа вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих ученых страны. Реализация программы до 2034 года будет нацелена на укрепление оборонного потенциала страны.

