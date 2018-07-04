Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

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Президент России Владимир Путин направил поздравление американскому коллеге Дональду Трампу по случаю Дня независимости США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Направил", – сказал Песков, отвечая на вопрос о поздравлении. Вместе с тем, он не стал раскрывать подробности послания.

День независимости США – американский национальный праздник, который отмечается 4 июля. В этот день в 1776 году в США приняли декларацию независимости от Великобритании.

Ранее стали известны место и дата встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры двух стран проведут переговоры в Хельсинки 16 июля.