Песков заявил, что России нужно довести СВО до конца

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

России нужно довести специальную военную операцию до конца. Эту позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

В интервью с журналистом Павлом Зарубиным Песков прокомментировал молчание западных стран об обстрелах Белгородской области Вооруженными силами Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что Запад также не замечал долгие годы бомбежку Донбасса до начала СВО. Песков считает, что в настоящее время западные страны продолжают свою "гуттаперчевую линию".

"Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы", – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря РФ, в настоящее время постоянно повышается уровень тактико-технических вооружений, которые переходят к Киеву. Он добавил, что сейчас Франция и Германия обсуждают поставку Украине ракет с дальностью 500 и выше километров.

"Это качественно совсем другое вооружение, которое уже, скажем так, приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности. Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело", – заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам для достижения целей специальной военной операции иными путями.

Представитель Кремля подчеркнул, что это следует знать европейским лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Песков также добавил, что Запад не дает другой возможности России по решению ситуации на Украине.

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