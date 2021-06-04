Путин готов дать пояснения по любой теме на встрече с Байденом – Песков

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Владимир Путин на встрече с Джо Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе и по Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Помимо Белоруссии, много субстантивных вопросов. Конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны. Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения", – отметил представитель Кремля в рамках ПМЭФ.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.