Песков назвал главную тему выступления Путина на ПМЭФ

Фото: kremlin.ru
Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, главная тема – это преодоление последствий ковидного года", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
Он обратил внимание, что даже в кризисном году уровень инвестиционной активности остался приемлемым.
Владимир Путин по традиции встретится с представителями крупного бизнеса на площадке форума. Обычно в рамках подобных встреч собеседники рассказывают о том, что в России им кажется удобным, а что требует дальнейшего совершенствования, сообщил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что к общению подключат профильных министров и руководителей ведомств.
Ранее на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ глава государства заявил, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса.
Он добавил, что лучше всего о положении дел известно предпринимателям.
Телезрителям рассказали об интересных событиях на ПМЭФ
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