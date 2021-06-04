Песков назвал главную тему выступления Путина на ПМЭФ

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Главной темой пленарного заседания Петербургского международного экономического форума станет преодоление последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, главная тема – это преодоление последствий ковидного года", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Он обратил внимание, что даже в кризисном году уровень инвестиционной активности остался приемлемым.

Владимир Путин по традиции встретится с представителями крупного бизнеса на площадке форума. Обычно в рамках подобных встреч собеседники рассказывают о том, что в России им кажется удобным, а что требует дальнейшего совершенствования, сообщил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что к общению подключат профильных министров и руководителей ведомств.

Ранее на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках ПМЭФ глава государства заявил, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса.

Он добавил, что лучше всего о положении дел известно предпринимателям.

