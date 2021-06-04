Песков предостерег от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Завышенные ожидания от саммита лидеров России и США ни к чему не приведут, однако начало их диалога – положительный шаг. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", – отметил представитель Кремля.
Он добавил, что в двусторонних отношениях в настоящее время слишком много разногласий и даже конфликтных моментов, так что ожидать серьезных подвижек к пониманию преждевременно. Тем не менее главам государств представится возможность лицом к лицу обсудить вопросы, стоящие на повестке дня.
"Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны", – сообщил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин крайне заинтересован в улучшении межгосударственных отношений, однако сделать это удастся лишь при взаимном уважении и учитывая интересы друг друга.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.
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