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04 апреля, 12:35

Политика

Кремль объяснил, почему Путин чаще проводит рабочие встречи по видео

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин комбинирует прямую форму общения с работой в формате видео-конференц-связи (ВКС) при составлении графика. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Подобным образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов, почему российский лидер накануне провел несколько встреч в формате ВКС.

"В данном случае речь идет о комбинировании различных форм работы с задействованием формата ВКС. И то и другое оказывается эффективным", – сказал Песков.

Накануне президент присоединился к открытию новых соцобъектов в Донецке, Мариуполе и Луганске по видео-конференц-связи. В ходе мероприятия Путин заявил, что в результате программы развития Донбасса и Новороссии российские специалисты восстановили свыше 10 тысяч объектов.

В частности, в Донецкой Народной Республике открылся ГБУ ДНР "Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки". Площадь объекта составила 28 тысяч квадратных метров.

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