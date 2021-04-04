Путин проведет совещание по выполнению послания 2020 года

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Президент РФ Владимир Путин проведет совещание, посвященное исполнению поручений послания Федеральному собранию за 2020 год. Как сообщает телеканал "Россия 1", встреча состоится на предстоящей неделе.

В минувшем году Путин предлагал внести поправки в Конституцию (уже приняты), продлить программы социальных выплат и другое. Одна из возможных тем совещания – новые меры поддержки регионов и реструктуризация долгов.

Дата нового послания Федеральному собранию пока не утверждена. По предварительным данным СМИ, мероприятие могут организовать 22 апреля.

В конце марта Владимир Путин поручил кабмину подготовить параметры поддержки регионов. Президент РФ подчеркнул, что информация необходима ему в рамках подготовки послания Федеральному собранию.

