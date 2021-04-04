Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент РФ отметил выдающиеся успехи специалистов.
"В день 55-летия вашего профессионального праздника от души желаю вам здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов", – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что современные специалисты могут гордится работой своих предшественников. Он напомнил, что самоотверженный труд геологов на протяжении многих десятилетий способствовал открытию новых месторождений и укреплению индустриального, энергетического, оборонного потенциала страны.
Президент также подчеркнул, что геологи способны эффективно решать поставленные перед ними задачи, в том числе ориентируясь на опыт и традиции ветеранов отрасли.
В марте Владимир Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с РФ. Президент страны назвал дату исторической.
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