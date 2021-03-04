Путин рассказал о своей дружбе с байкерами

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин рассказал, что дружит со многими представителями байкерского движения, и поблагодарил их за патриотическое воспитание молодежи.
"Я со многими из них дружу и хочу передать всему движению самые наилучшие пожелания и благодарность за все, что они делают по патриотическому воспитанию молодых людей. Это чрезвычайно важно", – сказал президент во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
Летом 2019 года Путин посетил международное байкерское шоу в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки". На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Президент также побывал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", где посмотрел спектакль "Грифон".
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