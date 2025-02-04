Путин восхитился красотой природы Тверской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин восхитился красотой природы в Тверской области. Российский лидер заметил это, просматривая презентацию о развитии региона во время встречи с губернатором области Игорем Руденей.

"Красиво как! Волга, да?" – уточнил глава государства, рассматривая фотографии.

Глава региона уточнил, что на заинтересовавших российского лидера кадрах изображена сама Тверь, в том числе городская набережная, которая была создана еще во времена Екатерины II.

Руденя также обратил внимание, что власти области работают над расширением курортного комплекса "Завидово". В презентации были представлены проекты будущих объектов и фотографии, сделанные в настоящий период. Президент назвал эти места красивыми.

В ходе встречи обсуждались и другие вопросы. Путин обратил внимание на высокие темпы развития обрабатывающей промышленности и быструю реализацию ряда проектов в регионе. Президент также поручил губернатору продолжать работать над ситуацией с фельдшерско-акушерскими пунктами.

Ранее Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru. Он познакомит желающих с деятельностью российских заповедных территорий. Речь идет не только о животных, живущих в заповедниках, но и о работе самих зон.

По информации президента, 13% страны, что является самой большой государственной территорией в мире, находится под той или иной системой защиты государства. Путин добавил, что подобная работа ведется системно на протяжении многих десятилетий.

