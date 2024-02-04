Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Намибии

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Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумбе соболезнования в связи со смертью президента Хаге Гейнгоба. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин указал, что вклад Гейнгоба в развитие дружественных отношений между Намибией и РФ трудно переоценить.

"С именем Хаге Гейнгоба связаны становление набимийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории вашей страны. В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине – в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях", – говорится в сообщении.

Вместе с тем российский лидер добавил, что навсегда сохранит о Гейнгобе светлую память. Президент РФ попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшего, а также народу Намибии.

В воскресенье, 4 февраля, стало известно, что Хаге Гейнгоб умер в возрасте 82 лет. Он скончался в больнице Леди Похамба, где он проходил лечение от рака. Рядом с ним находились его жена и дети.