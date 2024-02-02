02 февраля, 19:41Политика
Умерла жена главы Дагестана Галина Меликова
Фото: ok.ru/profile/327346639270
Жена главы Дагестана Сергея Меликова Галина скончалась в реанимации. Об этом РИА Новости заявили в администрации главы и правительства республики.
В администрации добавили, что супруга Меликова долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Одним из первых соболезнование главе Дагестана в своем телеграм-канале принес депутат Госдумы Хизри Абакаров.
Женщина являлась военным врачом, а также имела звание лейтенанта медицинской службы запаса.
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