Песков заявил, что традиционная для Чечни кровная месть не соответствует законам РФ

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При обсуждении вопроса кровной мести в Чечне основным должно быть верховенство закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что кровная месть не коррелируется с законодательством России, хоть и является традиционной для этого региона. При этом Песков не смог сказать, как Кремль видит разрешение противоречия в данном вопросе.

"Единственное, что могу вам сказать: верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее Песков не согласился с утверждениями о том, что ситуация в Чеченской Республике выходит из-под контроля. По его словам, каждый из регионов РФ имеет собственную повестку и ей занимается. У Пескова также поинтересовались, обсуждал ли Владимир Путин ситуацию в Чечне с министерством внутренних дел и Генпрокуратурой. На это он не дал четкого ответа, отметив лишь, что президент находится в постоянном контакте с представителями силовых ведомств.

