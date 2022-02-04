Песков заявил, что традиционная для Чечни кровная месть не соответствует законам РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
При обсуждении вопроса кровной мести в Чечне основным должно быть верховенство закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что кровная месть не коррелируется с законодательством России, хоть и является традиционной для этого региона. При этом Песков не смог сказать, как Кремль видит разрешение противоречия в данном вопросе.
"Единственное, что могу вам сказать: верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Ранее Песков не согласился с утверждениями о том, что ситуация в Чеченской Республике выходит из-под контроля. По его словам, каждый из регионов РФ имеет собственную повестку и ей занимается. У Пескова также поинтересовались, обсуждал ли Владимир Путин ситуацию в Чечне с министерством внутренних дел и Генпрокуратурой. На это он не дал четкого ответа, отметив лишь, что президент находится в постоянном контакте с представителями силовых ведомств.
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