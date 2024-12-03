Путин поручил кабмину РФ создать национальный центр спорта

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Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить создание и работу национального центра спорта, говорится в президентском поручении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Ожидается, что центр должен быть создан на базе ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта". Также кабмину с 2025 года необходимо выделить средства на финансирование создания и функционирования центра спорта. Их возьмут из федерального бюджета.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что Москва работает над альтернативной Западу системе международных спортивных соревнований.

Это происходит на фоне трудностей, которые возникли перед российскими спортсменами из-за западных санкций. При этом Песков назвал саму задачу очень сложной, а РФ пока находится только в начале этого пути.

