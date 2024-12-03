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Владимир Путин поручил правительству и Госдуме обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование системы управления в области физкультуры и спорта в целях консолидации деятельности спортивных субъектов страны. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля.

В поручении указано, что необходимо предусмотреть расширение полномочий Минспорта РФ, включая наделение его полномочиями по установлению единого порядка разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах государства.

Также нужно установить требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности деятельности физкультурно-спортивных организаций, качества и безопасности услуг, подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства рекомендовал уточнить права и обязанности спортивных федераций и положения по государственной аккредитации спортивных федераций.

Вместе с тем, согласно указу президента РФ, до 5 декабря необходимо рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России (ОКР).

В свою очередь, камин и региональные власти должны увеличить доли отечественного спортинвентаря и принять меры по стимулированию спроса на российскую спортпродукцию среди негосударственных организаций до 1 марта. Более того, российский лидер поручил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья спортсменов.

Говоря о территории ДНР, Путин указал, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов должен проследить за формированием воинского подразделения для спортсменов-призывников до 15 апреля.

Между тем Путин потребовал запустить в следующем году программу "Земский тренер", которая предусматривает привлечение в малые города и села преподавателей физической культуры и тренеров. Доложить о выполненной работе поручено председателю правительства России Михаилу Мишустину и региональным властям к 1 марта 2025 года.

