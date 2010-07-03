Песков прокомментировал претензии ФБР к российским приложениям

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Заявление ФБР об угрозе со стороны российских мобильных приложений не остановит успешную конкуренцию отечественных разработок с западными программами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что многие российские продукты "достаточно стремительно захватывают первые позиции в соответствующих сегментах рынка". Это связано с тем, что в условиях свободной конкуренции компании предпочитают покупать более качественные разработки.

"Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю", – заключил Песков.

Ранее в ФБР посчитали, что российская разведка обладает "мощными возможностями использования в своих интересах информационных технологий". Через приложения спецслужбы могут получить удаленный доступ ко всем каналам коммуникации в российских сетях, не запрашивая доступа от провайдеров.

В сентябре специалисты компании ESET заявили, что российские спецслужбы разработали новый вирус, который невозможно удалить с компьютера. Предполагается, что вредоносное программное обеспечение – детище группы Fancy Bear.

