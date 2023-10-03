Путин обсудил с членами Совбеза РФ развитие российского Севера

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в ходе которого обсуждались вопросы развития российского Севера. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов", – сказал президент в начале встречи.

Отмечается, что первым с докладом выступил глава Минприроды РФ Александр Козлов. В совещании также приняли участие Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и другие.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика РФ смогла выстоять перед беспрецедентным внешним давлением и к настоящему времени полностью восстановилась. По его словам, ВВП России вышел на уровень 2021 года.

