Путин заявил, что санкции стимулируют развитие экономики РФ

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Санкции тормозят экономику, но при этом стимулируют ее развиваться. Об этом Владимир Путин заявил, подводя итоги заседания президиума Госсовета.

"Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности", – цитирует президента ТАСС.

В ходе заседания Путин добавил, что приоритетной задачей для российских властей должен стать переход к экономике высоких зарплат, который следует осуществить в ближайшие 10 лет. Для этого необходимо усилить подготовку кадров, а также выяснить, спрос на каких специалистов растет в последнее время, уточнил президент.

Ранее Путин продлил до конца 2024 года действие ответных мер на санкции против РФ.

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