Песков прокомментировал введенные против его семьи санкции

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в его семье перестали обращать внимание на вводимые в отношении них санкции. Так он прокомментировал попадание родственников в санкционный список Канады.

"Уже произошел эффект привыкания. Уже не обращаем (внимания. – Прим. ред.)", – цитирует его "Газета.ру".

30 сентября Канада расширила санкции против РФ, внесла в список еще 43 человека. Отмечается, что там оказались члены семьи Пескова. Уточняется, что ограничительные меры были приняты в отношении его супруги Татьяны Навки, а также его детей Елизаветы и Николая.

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