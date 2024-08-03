Путин поздравил То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии Вьетнама

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Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком ЦК Компартии и выразил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работы стран. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Государственное вьетнамское новостное агентство VNA сообщило, что пленум ЦК Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал То Лама на пост генерального секретаря ЦК партии.

"Итоги пленума Центрального комитета КПВ в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, стали свидетельством признания Ваших заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене", – отметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, он рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам повестки дня. По словам Путина, это отвечает интересам дружественных народов двух стран.

"Желаю Вам успехов в партийной и государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", – добавил глава государства.

Владимир Путин посетил столицу Вьетнама с визитом 20 июня. В ходе этого состоялись переговоры двух стран с участием глав государств.

Беседа длилась почти 1,5 часа. Вьетнамский лидер То Лам назвал встречу успешной и отметил, что они с главой российского государства обменялись откровенными мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам.

В свою очередь, российский президент заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом относится к числу приоритетов Москвы. Путин также напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие с момента подписания договора о дружественных отношениях между РФ и Вьетнамом.

