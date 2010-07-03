Материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

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Материальный ущерб от паводков в Иркутской области на данный момент составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе отметили, что окончательные данные и оценки ущерба будут определены после спада воды. По данным властей, порядка 3,5 тысячи домов не подлежат восстановлению.

Отмечается, что комиссии по оценке ущерба работают во всех пострадавших регионах. В настоящий момент электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах. Водоснабжение в наиболее пострадавшем от паводка Тулуне планируют восстановить 4 июля.

Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Он поручил правительству выделить из федерального бюджета средства на капитальный ремонт пострадавшего жилья, определить порядок выделения средств, а также обеспечить выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства на компенсацию расходов федеральных органов исполнительной власти, в том числе на ремонт и обслуживание техники.

Кроме того, президент постановил привлечь к ликвидации наводнения Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования. Правительству также поручено выделить средства, чьи дома пострадали от паводка, на приобретение нового жилья или ремонт старого.

Паводок в Иркутской области, где продолжает действовать режим ЧС, начался из-за сильных ливней. Вода постепенно уходит, однако вместе с этим растет число погибших. Спасатели продолжают осмотр затопленных домов. Около 200 жителей региона находятся в больницах. Основной диагноз пострадавших – переохлаждение.

Во время паводка в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи жителей.

Накануне власти региона заявили, что оказались не в курсе приближения паводка. А ранее Генпрокуратура сообщила, что при проверке нашла нарушения в работе органов МЧС и местного самоуправления во время бедствия.

В пресс-службе правительства региона 3 июля сообщили, что 6984 пострадавших получили единовременную материальную помощь. Общая сумма произведенных выплат составляет 69,8 миллиона рублей. Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч рублей, за полную – 100 тысяч рублей.

Паводки затронули и Красноярский край. В городе Канске оказались подтоплены 117 дачных участков и 59 придомовых территорий. В среду, 3 июля, река Бирюса подтопила село Покатаево Абанского района – уровень воды там поднялся до 480 сантиметров при критических 450. На месте работают оперативные группы МЧС России и пожарно-спасательной части.

