Путин одобрил предложение о соглашении с Джибути о выдаче преступников

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Владимир Путин одобрил предложение российского кабмина о подписании соглашения с Республикой Джибути о выдаче преступников. Распоряжение президента представлено на портале официального опубликования правовых актов.

Глава государства поручил министерству юстиции подписать соглашение от имени России по достижении договоренности с Джибути.

Ранее Путин сообщил об обеспечении роста российско-африканских связей. Российский лидер отметил, что за прошедшие десятилетия независимые страны Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли успехов в экономической и социальной сферах.

В частности, налаженное в рамках Африканского союза и ряда субрегиональных организаций взаимодействие положительно влияет на укрепление безопасности и стабильности в Африке.

Путин заявил о стремлении РФ к углублению взаимоотношений с африканскими странами-партнерами, ссылаясь на проведенные саммиты Россия – Африка, которые обозначили новые перспективы сотрудничества и помогли согласовать позиции по международным вопросам.