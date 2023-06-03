Совбез РФ готовит меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Совет безопасности РФ разрабатывает меры по блокировке попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис и обострение социальной обстановки. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза сообщает РИА Новости.

В пресс-службе сообщили, что укрепление экономического суверенитета России является одним из направлений работы Совета Безопасности, решаются задачи повышения качества жизни россиян и обеспечения макроэкономической устойчивости страны.

"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", – указано в сообщении.

На совещании с членами Совбеза 2 июня президент России Владимир Путин заявил, что власти не должны допустить нарушения политической безопасности внутри страны. Он подчеркнул, что позволить раскачать ситуацию в стране нельзя "ни при каких обстоятельствах".

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