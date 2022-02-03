Путин поедет на Олимпиаду в Пекин вместе с президентом Аргентины

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Владимир Путин заявил, что отправится в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр вместе с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

В ходе встречи со своим аргентинским коллегой Путин с сожалением отметил, что в связи с пандемией Фернандес был вынужден сократить время пребывания в России.

"Надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты в Аргентине и здесь, в России", – заявил российский президент.

При этом Путин выразил уверенность, что переговоры, посвященные развитию двусторонних отношений, удобнее вести в Москве в спокойной обстановке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами на Олимпиаде в Пекине, кроме переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом он не стал исключать, что Путин может встретиться на Играх с президентом Украины Владимиром Зеленским.