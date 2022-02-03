Песков прокомментировал информацию о переброске сил США в Европу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске дополнительных сил США в Восточную Европу из-за ситуации на Украине.

Представитель Кремля отметил, что Россия не раз призывала американцев прекратить нагнетать напряженность вокруг Украины, однако с их стороны продолжают поступать провокационные заявления о скором начале войны.

"Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны вблизи наших границ. Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, а, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что развертывание дополнительных сил Соединенных Штатов в ряде стран Восточной Европы носит временный характер.

Он подчеркнул, что переброшенные силы нужны в Европе для реагирования на нынешнюю обстановку в сфере безопасности, сдерживания агрессии и защиты союзнических стран.

