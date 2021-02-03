Внутренние потребности РФ в вакцине от COVID-19 являются приоритетом – Кремль

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В Кремле охарактеризовали внутренние потребности Российской Федерации в вакцине от коронавируса как абсолютный приоритет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская сторона очень активно работает, отвечая на запросы различных стран, которые просят обеспечить поставки этой вакцины. Разумеется, в этой работе абсолютный приоритет уделяется внутренним потребностям России", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, результаты исследований вакцины "Спутник V", опубликованные в журнале Lancet, продемонстрировали безопасность и эффективность препарата.

"Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе и подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что число стран, готовых зарегистрировать "Спутник V", постоянно растет. Также появляются партнеры, готовые организовать в своем государстве непосредственное производство.

Ранее стало известно, что мексиканский регулятор одобрил к применению в стране российскую вакцину "Спутник V". Препарат также разрешили в Пакистане, Египте, ОАЭ и Венгрии.

По словам заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, во втором полугодии 2021 года в гражданский оборот в РФ планируют выпускать не менее 18 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно. Увеличится и производство препарата "ЭпиВакКорона".

