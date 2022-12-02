Путин заявил, что санаторий "Маяк" для глухих будет реконструирован

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Санаторий "Маяк" для людей с нарушениями слуха будет реконструирован за счет средств из резервного фонда президента. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

"Что касается санатория, давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда", – цитирует Путина ТАСС.

Так российский лидер ответил на просьбу председателя белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрия Шашнина.

Во время собрания Шашнин поделился, что санаторий находится на территории Краснодарского края. Он заявил, что у организации есть планы создать проект для регулярной работы учреждения, деятельность которого будет направлена на лечение детей.

Однако, подчеркнул Шашнин, для это следует провести реновацию санатория, где необходимо построить новые площадки: спортивные, оздоровительные, медицинские и другие.

Председатель общества глухих поблагодарил главу государства за помощь в реализации данной инициативы.

"Реализовывать будете вы, а мы вам только поможем", – заключил Путин.

На этой же встрече российский лидер пообещал рассмотреть вопрос индексации пенсий работающих инвалидов. Подобное предложение озвучил депутат Госдумы, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.

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